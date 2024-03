Doch es gebe noch einen weiteren Grund, der die Auswirkungen des Wahlergebnisses in diesem Jahr relativieren dürfte: Die Regierung sei derzeit gespalten, nicht unwahrscheinlich, dass dies auch nach den Wahlen im November der Fall sein werde. Bei einer solchen Spaltung, wenn also die Partei des Präsidenten nicht die Mehrheit im Kongress innehabe, sei die Wahrscheinlichkeit gering, dass bedeutende neue Gesetze verabschiedet würden. In einem Wahljahr gelte dies umso mehr. Eine solche Konstellation schränke zudem die Möglichkeiten für Haushaltskürzungen ein, die die Finanzierung wichtiger Behörden wie der Food and Drug Administration könnten.



Dabei müssten neue Gesetzte nicht zwangsläufig negative Folgen für das Gesundheitswesen haben. Ein Beispiel: Der Inflation Reduction Act (IRA) von 2022 habe der bundesstaatliche Krankenversicherung Medicare neue Möglichkeiten bei der Verhandlung von Arzneimittelpreisen gegeben, die Insulinkosten für Versicherte auf 35 USD pro Monat begrenzt und Anreize für Arzneimittelhersteller zur Begrenzung von Preiserhöhungen gesetzt.



Die großen Pharmakonzerne hätten zunächst davor gewarnt, dass die Regelungen Innovationen bremsen würden. Aktuelle Schätzungen der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in der biopharmazeutischen Industrie würden darauf hindeuten, dass auch nach der Verabschiedung des IRA weiterhin kräftig investiert werde. Die FuE-Ausgaben dürften in den kommenden Jahren sogar um mindestens 4 bis 5 Prozent steigen, da die Unternehmen die Fortschritte in der Genomik und der künstlichen Intelligenz nutzen würden, um neue Arzneimittel zu entwickeln.



Selbstverständlich sollten Anleger das regulatorische und politische Umfeld in den Blick nehmen und mögliche politische Veränderungen bei der Fundamentalanalyse von Gesundheitsunternehmen berücksichtigen. Derzeit würden die Experten die aggressive Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA und China verfolgen und Auswirkungen auf die Biotechnologie als wachsendes nationales Sicherheitsproblem sehen. Würden beide Probleme ungelöst bleiben, könnten sie zu mehr Regulierung und neuen Handelsbeschränkungen führen. Mit dem Näherrücken der Wahlen im November könne es daher immer wieder zu Volatilitätsausschlägen kommen.



Insgesamt sollten sich Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen jedoch eher auf Geschäftsmodelle als auf Haushaltsdebatten konzentrieren. Wenn sie sich auf Aktien mit starken Fundamentaldaten, wiederkehrenden Einnahmen und überzeugenden Wachstumstreibern konzentrieren würden, könnten sie ihre Allokation im Gesundheitssektor unabhängig von Marktverwerfungen beibehalten.



Der Wahlkampf könnte Anlegern zudem attraktive Chancen bieten. So seien einige Branchen innerhalb des Gesundheitssektors im historischen Vergleich attraktiv bewertet. Wenn sich die Aufregung gelegt habe und der Kongress wieder zusammentrete, könnten kurzfristige Marktturbulenzen noch attraktivere Kaufgelegenheiten bei qualitativ hochwertigen Unternehmen schaffen.



Das US-Gesundheitssystem habe im Laufe der Jahre viele Regierungswechsel überstanden. In den kommenden Monaten sollten sich Anleger daher nicht von kurzfristigen politischen Turbulenzen ablenken lassen, sondern ihre langfristigen Anlageziele im Auge behalten. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio würden sich verschiedene Ertragsquellen erschließen lassen, die weitaus beständiger seien als die wechselnde politische Stimmung. (18.03.2024/ac/a/m)







