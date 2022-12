Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Online-Handel in den USA verzeichnete anlässlich des Black Friday einen Rekordumsatz von 9,1 Mrd. USD und erreichte am Cyber Monday 11,3 Mrd. USD; das sind 2,3% bzw. 5,8% mehr als im Vorjahr, so die Analysten von Postbank Research.



Nach Angaben des Einzelhandelsverbands National Retail Federation hätten in den fünf Tagen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday 197 Millionen Amerikaner entweder persönlich oder online eingekauft - 30 Millionen mehr als zuvor erwartet und die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2017. Da etwa 2/3 aller Einkäufer stationäre Geschäfte besucht hätten, dürften die Umsätze dort noch dynamischer gewachsen sein. Obwohl die Verbraucherausgaben auch durch die Inflation getrieben würden, stehe ihre Robustheit in starkem Kontrast zum Verbrauchervertrauen, das laut der University of Michigan in der Nähe seines historischen Tiefststandes verharre. Solange die Realeinkommen aufgrund der hohen Inflation weiter sinken würden, sei es unwahrscheinlich, dass sich die Stimmung erhole. Gleichzeitig könnte die zunehmende Verlagerung hin zu "jetzt kaufen, später bezahlen" die künftige Konsumnachfrage etwas dämpfen.



Fazit: Der Konsum dürfte trotz der gedämpften Stimmung kurzfristig weiter stark bleiben. (05.12.2022/ac/a/m)





