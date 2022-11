Vor diesem Hintergrund erwarte Erlam, dass der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und seine Kollegen sich weiterhin gegen die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung wehren würden, so wie sie es nach der letzten Sitzung getan hätten, als sie die Entwicklung von Wachstum und Inflation bei marktbasierten Zinserwartungen hervorgehoben hätten. Die heutige Überraschung werde ein weiterer Schlag für die Zentralbank sein, aber Erlam bezweifle, dass sich dadurch ihre Aussichten drastisch ändern würden.



Öl stabilisiere sich nach Streiks in Polen



Die Ölpreise würden am Mittwoch nach einer kurzen Volatilität am späten Dienstag nach Berichten über Raketenangriffe in Polen nachgeben. Das habe die Finanzmärkte aufgerüttelt und die Ölpreise zunächst in die Höhe getrieben, aber das habe sich schnell gelegt, und die Rohölpreise seien jetzt wieder da, wo sie vorher gewesen seien.



Es verstehe sich von selbst, dass jede signifikante Eskalation des Krieges in der Ukraine einen erheblichen Risikoaufschlag auf die Ölpreise zur Folge haben dürfte, da Russland ein wichtiger Produzent und Exporteur sowie einer der führenden Mitglieder der OPEC+-Allianz sei. Ein Angriff auf ein NATO-Mitglied sei ein extremes Beispiel dafür und könnte die Ölmärkte in helle Aufregung versetzen. Glücklicherweise hätten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet, aber es würden immer noch Untersuchungen stattfinden, die die Ölhändler in Atem halten würden.



Gold kämpfe mit Widerstand



Gold tue sich schwer, den nächsten Schritt nach oben zu machen, nachdem es heute erneut um die 1.780 USD gekämpft habe. Das sei nicht allzu überraschend, wenn man bedenke, dass dies von Januar bis Juli eine wichtige Unterstützungsmarke gewesen sei. Damals habe der Goldpreis nachgegeben und habe in weniger als 48 Stunden fast 4% verloren.



Ermutigend sei, dass es keine Anzeichen für ein Nachlassen gebe. Die Rückschläge seien minimal gewesen und der Druck nach oben bleibe bestehen. Ein Durchbruch der Marke von 1.780 USD könnte der Katalysator für einen weiteren Anstieg sein und dabei alle Zweifel an der Nachhaltigkeit der Rally ausräumen. Vorausgesetzt, die beiden US-Inflationsdaten hätten dies nicht bereits getan.



Gebe es einen Grund für eine Hausse bei Kryptowährungen?



Krypto-HOLDer mögen erleichtert sein, dass Bitcoin in den letzten Tagen wieder auf die Beine gekommen sei, aber Erlan sei sich nicht sicher, ob sie sich in dieser Situation besonders wohlfühlen würden. Die Schlagzeilen seien nach wie vor besorgniserregend und die Kurscharts seien nicht gerade vertrauenserweckend. Kurzfristig sei es schwierig, angesichts der enormen Unsicherheit in diesem Bereich nach dem FTX-Debakel eine positive Prognose für Kryptowährungen zu formulieren. Das bedeute nicht, dass wir keine Erholung sehen könnten, aber es wäre in diesem Stadium sicherlich das überraschendste Ergebnis. (16.11.2022/ac/a/m)





