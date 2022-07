New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 , der seit Beginn des 2. Quartals um 15% gefallen ist, erwartet in dieser Woche weitere Unternehmenszahlen für das 2. Quartal, so die Analysten von Postbank Research.Die Marktteilnehmer würden möglicherweise noch genauer auf die Guidance der Unternehmen achten. Die Weitergabe steigender Produktionskosten könnte für die Unternehmen immer schwieriger werden, da die hohe Inflation und die steigenden Zinsen die Verbrauchernachfrage unter Druck setzen würden. Eine Verschlechterung des Ausblicks könnte dazu führen, dass die Gewinnschätzungen des S&P 500 für 2022 und 2023 nach unten korrigiert würden.Die Unternehmensausblicke dürften von entscheidender Bedeutung sein, da für das 2. Quartal ein langsameres Wachstum bei Umsatz und Gewinn erwartet werde, das durch die schwache Nachfragestimmung beeinträchtigt werde. (Ausgabe vom 18.07.2022) (19.07.2022/ac/a/m)