Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche beginnt in den USA die Unternehmensberichtssaison Q1/2023 mit den Zahlen einiger großer US-Banken am Freitag, so die Analysten von Postbank Research.Vor dem Hintergrund eines sich verlangsamenden Umsatzwachstums und schwindender Margen aufgrund schwächerer Nachfrage und hartnäckiger Kosten werde für den S&P 500 derzeit ein Gewinnrückgang von -6,8% bei einem Umsatzanstieg von +1,8% ggü. Vj. erwartet. Dies wäre das zweite Quartal in Folge mit negativem Gewinnwachstum und repräsentiere ein Abschwächung zu den -0,3% ggü. Vj., die Analysten zu Beginn des Jahres prognostiziert hätten. Der geschätzte Gewinn je Aktie für Q1 sei in zehn von elf Sektoren nach unten korrigiert worden. Während zyklische Konsumgüter und Industriewerte mit jeweils +34,0% bzw. +12,6% im ersten Quartal die stärksten Gewinnsteigerungen ggü. Vj. verzeichnen sollten, dürften die Sektoren Grundstoffe und Gesundheitswesen mit jeweils -35,6% bzw. -20,6% voraussichtlich die höchsten Gewinnrückgänge sehen.Die Konsensprognosen lassen mit dem größten Gewinnrückgang des S&P 500 ggü. Vj. seit Q2/2020 rechnen, so die Analysten von Postbank Research. (11.04.2023/ac/a/m)