Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA ist die Unternehmensberichtssaison für das vierte Quartal so gut wie beendet - mehr als 80% der Unternehmen haben bereits ihre Zahlen vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Die Ergebnisse würden im Allgemeinen den gedämpften Erwartungen entsprechen. Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um fast 6% gestiegen, während die Gewinne um etwa 3% nachgegeben hätten. Zwei Drittel der Unternehmen hätten die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen. Die Sektoren mit den größten Gewinnüberraschungen seien zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Grundstoffe gewesen, während Versorger und Kommunikationsdienste hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Im Großen und Ganzen habe der überwiegende Teil der Sektoren ggü. Vj. ein negatives Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS verzeichnet) . Nur Energie, Industrie und Immobilien hätten sich dem Trend widersetzt. Insgesamt sei das EPS-Wachstum für das Gesamtjahr 2022 von 3% auf 0,3% gesunken, wobei die Rückgänge bei den Gewinnen für das Gesamtjahr doppelt so hoch gewesen seien wie die durchschnittlichen Rückgänge während der Q4- Berichtssaison seit 1995. Darüber hinaus hätten sich die Unternehmen auf die Investitionsausgaben konzentriert, die im Durchschnitt um 17% gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien, während die Rückkäufe eigener Aktien um 12% zurückgegangen seien.



Fazit: Die meisten Sektoren in den USA würden einen eindeutigen Abwärtstrend bei den Gewinnen zeigen. (27.02.2023/ac/a/m)





