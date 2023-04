Linz (www.aktiencheck.de) - Der am Freitag veröffentlichte Index der University of Michigan, der die Stimmung der US-Verbraucher widerspiegelt, ist leicht gestiegen auf 63,5 Punkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Heute stehe mit dem Empire State Index ein weiterer Stimmungsbarometer für die US-Wirtschaft auf dem Programm, dieses Mal für das Verarbeitende Gewerbe. Hier sei die Stimmung zuletzt deutlich negativ gewesen und es sei ebenfalls eine leichte Verbesserung wahrscheinlich. Inzwischen habe sich der US-Dollar am Freitagnachmittag etwas erholen können und EUR/USD bewege sich in einer schmalen Bandbreite von 1,0960 bis 1,1000. Die Volatilität dürfte heute niedrig bleiben. (17.04.2023/ac/a/m)

