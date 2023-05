Wien (www.aktiencheck.de) - Die öffentliche Unsicherheit hinsichtlich der gesetzlichen Schuldenobergrenze in den USA hat in letzter Zeit stark zugenommen, da die US-Behörden bis dato keine Einigung zur Erhöhung dieses Limits erzielen konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Werde keine Einigung über eine solche Anhebung erreicht, würde dies zu einem Zahlungsausfall der USA führen, einem möglicherweise katastrophalen, noch nie dagewesenen Ereignis. Aus Sicht der Raiffeisen Bank International AG sei dieses Szenario jedoch höchst unwahrscheinlich. Dennoch könnten sich die Verhandlungen bis zur letzten Sekunde hinziehen, was zu einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten führen könnte. (22.05.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.