Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bereits nächste Woche (25.01) erscheinen die US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Laut Markterwartung dürfte die größte Volkswirtschaft der Welt um knapp 1,8% (annualisiert) gewachsen sein. Unser HCOB Nowcast-Modell kommt zu einem ähnlichen Ergebnis (1,9%), womit die Vereinigten Staaten in 2023 mit einer Rate von 2,5% gewachsen wären, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Auch in dem vierten Quartal dürften der Konsum der privaten Haushalte der stärkste Wachstumstreiber mit 1,7 Prozentpunkten Wachstumsbeitrag der größten Volkswirtschaft der Welt geblieben sein. Im Dienstleistungskonsum werde wohl vor allem der Tourismus profitiert haben, während der Verkauf von Fahrzeugen den Güterkonsum zusätzlich befeuere. Dem gegenüber würden sich die Lagerbestandsveränderungen stellen, die laut Modell einen negativen Wachstumsbeitrag von etwa 1,1 Prozentpunkten haben dürften.



Insbesondere die Lagerbestandsveränderungen im Großhandel sollten negativ zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Die Bruttoanlageinvestitionen, die Staatsausgaben sowie die Nettoexporte hätten wahrscheinlich alle positiv zur Wirtschaftsentwicklung beigetragen. Ein Rezessionsbeginn, wie sie von dem breiten Konsens zum Ende 2023 erwartet worden sei, wäre damit vom Tisch. Eine Verlangsamung der US-Wirtschaft - vor allem aufgrund der privaten Haushalte - könne jedoch weiterhin im ersten Quartal 2024 eintreten. Vor allem das kontinuierliche Abschmelzen der Überschussersparnisse könnte letztlich zu einem Rückgang des Konsums und damit der gesamten Wirtschaftsleistung führen, da der private Konsum etwa 70% der US-Wirtschaftsleistung ausmache. (18.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.