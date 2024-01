Gespannt würden die Händler daher jeden Monat auf die Bekanntgabe der Daten blicken und auf potenzielle Marktreaktionen spekulieren. Angesichts der aktuellen Spekulation auf ein Soft Landing der US-Wirtschaft stünden die Daten derzeit besonders im Fokus der Marktteilnehmer. Die Einzelhandelsumsätze hätten beispielsweise Einfluss auf den US-Dollar, auf den die Experten im Folgenden den Fokus legen möchten.



Analysten würden für den Dezember einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 0,4% zum Vormonat erwarten, nachdem die Umsätze im November um 0,3% gestiegen seien. Kaufzurückhaltung wegen der Inflation und den hohen Zinsen - Fehlanzeige. Die US-Verbraucher dürften sich weiterhin in Konsumlaune zeigen. Die US-Kerneinzelhandelsumsätze im Monatsvergleich, Handelswaren ohne Fahrzeuge, sollten laut den Konsensschätzungen um 0,6% zulegen. Ein anhaltend starker Konsum würde die Hoffnung auf ein Soft Landing der US-Wirtschaft stärken. Denn ansteigende Einzelhandelsumsätze würden für die Unternehmen höhere Erträge bedeuten. Zudem könnten sie ein Indiz für eine robuste Konjunktur oder gar einen Aufschwung sein.



Der US-Dollar habe auch im Vorfeld der Einzelhandelsumsätze seine Rally ausgebaut, da Händler das Ausmaß der in den Märkten eingepreisten Zinssenkungen der FED infrage gestellt und geopolitische Spannungen die Nachfrage nach dem sicheren Hafen erhöht hätten. Der Dollar-Index, ein Warenkorb der wichtigsten Währungen gegenüber dem Greenback, sei von einem Tief am 28. Dezember bei 100,03 bis auf ein Hoch bei 103,32 gestiegen. Im gestrigen Handel habe der Index den besten Tag seit zehn Monaten verbucht. Infolge der Dollar-Stärke sei der Euro am Dienstag auf ein Monatstief von 1,0863 USD gefallen, während der Yen mit rund 147 zum Dollar auf den schwächsten Stand seit fast sechs Wochen gerutscht sei.



Die Saisonalität spiele ebenfalls eine Rolle. Laut den saisonalen Mustern gelte die Zeit zwischen Anfang Januar und Mitte März als eine gute Phase für den Dollar. Es gebe also Anzeichen dafür, dass die jüngste Stärke des Dollars nicht so bald nachlassen werde. Heute richte sich zunächst der Blick auf die Einzelhandelsumsätze, die für neue Impulse sorgen könnten. (17.01.2024/ac/a/m)





