Der MDAX habe innerhalb weniger Wochen mehr als ein Fünftel seines Wertes verloren. Auch wenn Marktkenner nicht mit einer Neuauflage des 2011er-Crashs rechnen würden, würde eine Korrektur beim deutschen Mittelklasseindex nicht überraschen - gerade in den saisonal schwachen Börsenmonaten August und September.



Die Luft werde zunehmend dünner. Mit dem nahenden Ende der Berichtssaison würden nun neue Impulse fehlen. Die zuletzt häufig positiven Quartalszahlen scheinen eingepreist zu sein, so die Analysten der BNP Paribas. Wenig Kauflaune hätten zuletzt auch die schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft verbreitet. Der Internationale Währungsfonds sehe Deutschland sogar abgeschlagen an letzter Stelle unter den Industrieländern und rechne für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Auch die Arbeitslosigkeit sei inzwischen höher als vor einem Jahr.



Immerhin berge der MDAX Nachholpotenzial gegenüber seinem großen Bruder. Während der DAX erst jüngst auf den höchsten Stand seiner Geschichte geklettert sei, sei das Mittelstands-Marktbarometer noch mehr als 20 Prozent von seinem im Jahr 2021 erreichten Rekordhoch entfernt. (04.08.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Es war ein denkbar schwacher Start in den neuen Monat - auch für den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Belastend habe vor allem die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch gewirkt. Die erste Herabstufung durch ein großes Ratingunternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt wecke unangenehme Erinnerungen. Als die Ratingagentur S&P im Jahr 2011 die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten gesenkt habe, habe sie damit einen heftigen Börsencrash ausgelöst.