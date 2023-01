Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche konnten die Anleger einen ersten Blick auf die Zahlen von US-Top-Tech-Unternehmen wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) oder Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) werfen, so die Experten von XTB.



Auch in dieser Woche stünden mit den Berichten von vier US-Megatech-Unternehmen technologielastige Zahlen an. Den Anfang mache Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) mit einem Bericht, der am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht werde. Die Q4-Finanzberichte von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) würden einen Tag später, am Donnerstag (ebenfalls nach Börsenschluss) folgen. In dieser Woche würden den Anlegern insgesamt sechs Berichte von Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Mitgliedern angeboten (Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN), Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD), Apple, Honeywell (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, Ticker-Symbol: ALD, NYSE Ticker-Symbol: HON), Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK)). Insgesamt seien die Veröffentlichungen in dieser Woche sehr viel vielfältiger als in der Vorwoche, da Unternehmen aus fast allen Sektoren Berichte vorlegen würden. (30.01.2023/ac/a/m)

