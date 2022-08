Bonn (www.aktiencheck.de) - Etwa drei Viertel der Marktkapitalisierung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) haben die Zahlen für Q2 2022 vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Auf der Grundlage von Refinitiv-Daten hätten 78% der Unternehmen die angekündigten Gewinne übertroffen, im Vergleich zu durchschnittlich 66%, und 18% hätten die Ziele verfehlt. Die Gewinne hätten um durchschnittlich 5,2% über den angekündigten Werten gelegen, was zwar dem historischen Durchschnitt entspreche, aber der schwächste Wert seit Beginn der Pandemie sei. Berücksichtige man das schwierige Konjunkturumfeld, das die drei Alpträume der Anleger enthalte, nämlich zunehmende Rezessionsrisiken, steigende Leitzinsen und hohe Inflation, sei die Berichtssaison bisher recht positiv verlaufen und dürfte zur Erholung des S&P 500 seit Beginn der Berichtssaison beigetragen haben. Allerdings hätten die negativen Gewinnrevisionen (wie erwartet) zugenommen, und die Analysten von Postbank Research seien der Meinung, dass beim geschätzten Gewinn je Aktie (EPS) noch Anpassungen nach unten vorgenommen werden dürften. Sollte sich um die Jahreswende eine leichte disinflationäre Rezession einstellen, scheine eine eher flache EPS-Entwicklung wahrscheinlich, so dass der Gewinn je Aktie für 2023 bei etwa 230 USD liegen dürfte.



Fazit: Die Ergebnisse des 2. Quartals seien zwar positiv gewesen, aber negative Revisionen könnten folgen, wenn sich Anfang nächsten Jahres eine leichte Rezession abzeichnen sollte. (CIO Week up front vom 08.08.2022) (08.08.2022/ac/a/m)



