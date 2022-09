Wien (www.aktiencheck.de) - Profiteure der Marktentwicklungen von Freitagabend waren insbesondere die US-Öltitel: Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) führten die wenigen Kursgewinner im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) an, die Aktien legten um 1,5% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am unteren Ende der Dow Jones-Hitliste vom Freitag sei das Industriekonglomerat 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) mit einem Minus von 3,2% aus der Sitzung gegangen. Dessen Aktien hätten noch am Vortag zugelegt, nachdem von Arbeitsplatzstreichungen im Rahmen eines größeren Sparprogramms berichtet worden sei.Bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hätten Spekulationen über den Börsegang von Porsche die Runde gemacht und bereits am Freitag für ein kräftiges Kursplus gesorgt. Vorstand und Aufsichtsrat wollten am heutigen Montag über einen möglichen Teil-Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG Ende September/Anfang Oktober entscheiden. Zugleich solle über die Zustimmung zum Verkauf von 25 Prozent plus einer Aktie der Stammaktien der Ertragsperle Porsche AG an den Großaktionär des Wolfsburger Autokonzerns, die Familienholding Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), beraten würden. (05.09.2022/ac/a/m)