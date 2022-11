Paris (www.aktiencheck.de) - Die Federal Reserve lieferte wie erwartet und erhöhte die US-Leitzinsen am Mittwoch um 75 Basispunkte auf die neue Spanne von 3,75 bis 4 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dennoch habe der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) nach anfänglichen Gewinnen bis zum Handelsende Federn lassen müssen. Verkehrte Anlegerwelt? Eher nein, denn die Wall Street richte ihre Blicke voraus - und befürchte, dass die Zinsen künftig zwar langsamer, aber dafür länger und noch höher steigen könnten. FED-Chef Jerome Powell habe denn auch vor zu viel Euphorie gewarnt. Vielmehr gehe er davon aus, dass die Zinsen "am Ende höher sein könnten, als wir bislang angenommen haben". Technologietitel würden besonders unter diesem Szenario leiden, da höhere Zinsen bei der Berechnung des Firmenwerts dazu führen würden, dass die künftigen Gewinne aus heutiger Sicht weniger wert seien. Je höher das erwartete Ertragswachstum eines Unternehmens sei, desto stärker schlage eine Zinserhöhung auf den diskontierten Gegenwartswert durch.



Ebenso wenig Grund für eine nachhaltige Trendwende würden die Unternehmensbilanzen bieten. Mehr als die Hälfte der rund 3.000 im NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) gelisteten Firmen hätten bereits berichtet. Unterm Strich seien die Geschäftszahlen zwar besser als erwartet ausgefallen, enttäuscht hätten aber gerade die marktschweren Tech-Giganten Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und vor allem Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX). Nur Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe sich stabil gezeigt. Mut mache derzeit hingegen der Blick auf die Saisonalität. Gehe es nach dem jahreszeitlich bedingten Kursverlauf, könnte das Technologiebarometer ab Anfang November zu einer Jahresendrally durchstarten. (04.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Amazon



mehr >