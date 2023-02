Paris (www.aktiencheck.de) - Jerome Powell verdarb den US-Anlegern dieses Mal nicht die Stimmung, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Rezession sei noch nicht vom TischDie Stimmung der US-Anleger sei nach dem fulminanten Jahresbeginn fast euphorisch. Der CNN Fear & Greed Index, der sieben Indikatoren für das Anlegersentiment messe, zeige mit 73 Punkten inzwischen Anzeichen von Gier und sei nicht mehr weit von extremer Gier entfernt. Dies könnte den S&P 500 bremsen. Für ein Innehalten spreche auch die nach wie vor bestehende Rezessionsgefahr. Die jüngsten Umfragen bei produzierenden Unternehmen und die Daten zur industriellen Produktion würden ebenso ein deutlich verlangsamtes Wirtschaftswachstum wie die vom Conference Board in der vergangenen Woche veröffentlichten Leading Economic Indicators signalisieren. Dieser viel beachtete Index sei im Jahresvergleich um 7,4 Prozent zurückgefallen. (03.02.2023/ac/a/m)