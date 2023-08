London (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der Non-Farm-Payrolls (NFP) ist mit 187.000 ein guter Wert, wenn auch der niedrigste in der post-pandemischen Ära, so Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.



Dieser Wert sowie die ähnlich hohe Arbeitslosenquote und der durchschnittliche Stundenlohn würden bei den Falken für erhöhte Wachsamkeit sorgen. Auch wenn diese Zahlen auf eine robuste Wirtschaft hindeuten würden, würden Frühindikatoren seit langem eine Rezession ankündigen. Und die Beschäftigungszahlen seien bekanntlich ein Spätindikator. Unterm Strich sei dieser Bericht eine positive Nachricht, die zur Entschärfung der Situation beitrage. Es wäre jedoch nicht ungewöhnlich, wenn sich die NFP-Zahlen erst Monate nach Beginn einer Rezession ändern würden. Daher sollten vorsichtige Anleger die Beschäftigungslage und die Unternehmensgewinne ab jetzt genau beobachten. Es sei noch zu früh, um eine harte Landung völlig auszuschließen. (04.08.2023/ac/a/m)



