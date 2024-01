Unterdessen würden die europäischen Erdgas-Benchmarks heute weiter nachgeben, da die Prognosen für den Alten Kontinent milder ausfallen würden. Die europäischen Gaspreise stünden unter Druck, da die Lagerbestände in Europa nach wie vor reichlich vorhanden seien und selbst die jüngste kältere Witterung die Entnahmen nicht beschleunigt habe.



Ein Blick auf das Chart von NATGAS im H4-Intervall zeige, dass der Kurs bereits um rund 35% von einem lokalen Tiefpunkt gestiegen sei, der vor weniger als einem Monat (13. Dezember 2023) erreicht worden sei. Die Bewegung sei sehr schnell gewesen und habe sich nach dem Durchbruch über den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt deutlich beschleunigt. Die kälter werdenden Prognosen für das US-Wetter hätten der Rally Auftrieb gegeben und NATGAS habe heute die psychologische Marke von 3,00 USD pro MMBTu übersprungen. Den Bullen sei es gestern ebenfalls gelungen, diese Marke zu durchbrechen, aber der Ausbruch sei nur von kurzer Dauer gewesen, und der Preis sei schnell wieder zurückgegangen. Die nächste Widerstandsmarke, die es zu beachten gelte, liege im Bereich des 61,8%-Retracements der Abwärtsbewegung, die zwischen Oktober und November 2023 einsetzte (Bereich 3,10 USD). Zu beachten sei, dass der gleitende 50-Perioden-Durchschnitt vor kurzem über den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt gestiegen sei, wodurch sich ein zinsbullisches Muster ergebe, das als "goldenes Kreuz" bekannt sei. (09.01.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise (NATGAS) sind nach einer kurzen Unterbrechung gestern wieder gestiegen, so die Experten von XTB.Neue 6- bis 10-tägige Prognosen für die Vereinigten Staaten würden zeigen, dass die größten Abweichungen unter den Durchschnittstemperaturen in der nächsten Zeit in den wichtigsten Heizregionen erwartet würden. Allerdings werde erwartet, dass die Temperaturen im Südwesten der USA in den kommenden Tagen nahe oder über dem Durchschnitt liegen würden. Da die nachfolgenden Prognosen auf einen Kälteeinbruch in Richtung Osten hindeuten würden, sei nicht auszuschließen, dass nach dem Abklingen der aktuellen Kältewelle eine wärmere Wetterperiode beginne. Es sei auch berichtet worden, dass die jüngste Verschärfung der Feindseligkeiten im Nahen Osten, insbesondere im Roten Meer, sich auch auf die Erdgaslieferungen auswirke, wobei LNG-Ladungen um Afrika herum umgeleitet würden. Bloomberg-Daten zufolge sei die Zahl der LNG-Ladungen, die über das Kap der Guten Hoffnung transportiert worden seien, in der Woche vom 1. bis 7. Januar 2024 auf neun gestiegen - die höchste Zahl seit Oktober 2021.