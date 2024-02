• Bloomberg zufolge könnten saisonale Faktoren dazu führen, dass die NFP-Daten vom Januar weniger glaubwürdig seien, und die Anleger sollten sich stattdessen auf die Korrekturen für 2022 bis 2023 konzentrieren.



• Sollten die Korrekturen signifikant sein und zeigen, dass der Arbeitsmarkt nicht so robust gewesen sei, wie die Daten hätten vermuten lassen, könnte dies die FED veranlassen, die Zinsen schneller zu senken.



• Es bestehe sogar eine geringe Chance, dass die Beschäftigung im Januar sinke, was der erste Beschäftigungsrückgang seit Dezember 2022 wäre. Dies werde jedoch durch die bereits erwähnten saisonalen Faktoren und den statistischen Fehler bedingt sein.



• Laut Powell liege das neutrale Beschäftigungswachstum bei etwa 100.000 pro Monat. Jeder Wert, der darunter liege, könnte die Chancen für schnellere Zinssenkungen der FED erhöhen.



Die schwachen ADP-Daten, der erneute Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, der niedrige ISM-Beschäftigungsindex für das Verarbeitende Gewerbe sowie die jüngsten Rückgänge bei den JOLTS-Zahlen (obwohl der Dezember eine Erholung gebracht habe) seien Faktoren, die auf möglicherweise schwache Januar-Daten hindeuten würden. Andererseits sei der ADP in den letzten Monaten ein eher schlechter Prädiktor für die NFP-Werte gewesen, sodass eine positive Überraschung heute nicht auszuschließen sei. Es sehe so aus, als ob jeder Wert über 150k als weitere Verschärfung des Arbeitsmarktes angesehen werden könne.



Wie würden die Märkte reagieren?



Im Forexmarkt sei der EUR/USD über die Haupt- und kurzfristigen Abwärtskanäle ausgebrochen. Das Paar reagiere auf die Nachfragezone oberhalb der 1,08-Marke, doch gleichzeitig könnte eine starke angebotsseitige Reaktion im Bereich von 1,0890 bis 1,0900 zu beobachten sein. Sollten die NFP enttäuschen, bestehe die Chance, dass das Paar die Woche positiv abschließe und aus der Abwärtsbewegung ausbreche. Sollte der NFP-Bericht hingegen positiv ausfallen und den USD unterstützen, werde ein Test des Bereichs 1,0800 bis 1,0830 entscheidend sein. Ein Durchbruch unter diesen Bereich könnte den Weg für einen Rückgang in Richtung der lokalen Tiefststände von Anfang Dezember ebnen.







