Aber auch andere Unternehmen auf dem Terminplan seien beachtenswert, da sie Aufschluss darüber geben könnten, wie die US-Industrie mit der derzeitigen makroökonomischen Unsicherheit zurechtkomme. Die Finanzberichte von General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM), Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) und Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) könnten diesbezüglich wichtige Erkenntnisse liefern. Der Bericht von UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) am Dienstag werde zeigen, wie es dem Logistikgeschäft gehe, während Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) einen Hinweis auf die Verbraucherausgaben geben könnte.



Händler im Energiesektor würden sich am Freitag auf die Berichte von zwei US-Ölgesellschaften - Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) und Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - einstellen.







Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (24.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison ist in vollem Gange und es hat die Woche begonnen, die von vielen als die wichtigste während des gesamten Berichtsmarathons angesehen wird, so die Experten von XTB.Das liege an den großen Namen, die in dieser Woche berichten würden. Während in den kommenden Tagen eine Reihe hochkarätiger US-Quartalszahlen veröffentlicht werde, werde sich die Aufmerksamkeit vor allem auf fünf US-Mega-Tech-Unternehmen richten. Das seien die Berichte von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (Dienstag), Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) (Mittwoch) sowie Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) (Donnerstag).