In dieser Woche würden die FED und die BoJ ihre Entscheidungen veröffentlichen, und in beiden Fällen werde die Meinung der Zentralbanken von großer Bedeutung sein. Der hawkische Powell könnte die Märkte wieder ins Gleichgewicht bringen, während von der BoJ eine historische Zinserhöhung erwartet werde.



Der Index S&P 500 / US500 setze seinen Aufwärtstrend fort, und die lang erwartete Korrektur bleibe weiterhin aus. Seit Ende Januar würden sich die Notierungen in einem sehr engen und dynamischen Aufwärtskanal bewegen, und alle paar Sitzungen würden sie neue ATHs (All-Time Highs) markieren.



Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) (GOOGL.US) gewinne bis zu 6,50%, nachdem berichtet worden sei, dass Apple Interesse an der Lizenzierung von Googles Gemini-Suite von KI-Tools für zukünftige iPhones habe. Gemini umfasse Chatbots und Kodierassistenten, und es werde erwartet, dass ihre Integration im Laufe des Jahres neue Funktionen in iPhones einführe.



Die Aktien von NVIDIA (NVDA.US) seien in Erwartung der jährlichen GTC-Konferenz und der Keynote von CEO Jensen Huang um 3,40% gestiegen. Die Wall Street konzentriere sich auf den neuen KI-Chip Blackwell B100 von NVIDIA. Der B100 solle eine bedeutende Entwicklung in der KI-Branche darstellen, und die Anleger seien an Details wie Preis, Speichernutzung und Veröffentlichungstermin interessiert. HSBC erhöhe das Kursziel für NVIDIA auf 1.050 USD.



Intuitive Surgical (ISIN US46120E6023 / WKN 888024) (ISRG.US) habe von der FDA die 501(k)-Zulassung für den da Vinci 5, sein neues Multiport-Robotersystem, erhalten. CEO Gary Guthart habe sich zufrieden über diesen Fortschritt geäußert. Analysten seien optimistisch, was die Auswirkungen des Systems auf das langfristige Finanzprofil des Unternehmens angehe und würden es als Katalysator für einen mehrjährigen Umsatztreiber sehen.



Shift4 Payments (ISIN US82452J1097 / WKN A2P57L) (FOUR.US) sei um fast 10% gefallen, nachdem ein Memo von CEO Jared Isaacman darauf hingewiesen habe, dass die Übernahmeangebote das Unternehmen unterbewertet hätten. Der Vorstand habe diese Angebote für unzureichend gehalten. (18.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der neuen Woche an der Wall Street sieht interessant aus, so die Experten von XTB.Zur Eröffnung der Kassensitzung würden die US-Indices sogar um 1,50% zulegen. Der S&P 500 / US500 ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) notiere 0,90% höher bei 5230 Punkten, der NASDAQ / US100 ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) gewinne fast 1,50% auf 18340 Punkte und der Small Cap Russell / US2000 verliere 0,15% auf 2060 Punkte. Dennoch würden die Experten auch eine leichte Aufwertung des Dollars (USDIDX) und einen erneuten Anstieg der Rendite von US-Anleihen auf 4,32% beobachten.Auf dem Markt würden die Experten einerseits ein hohes Interesse an Informationen aus dem Technologie- und KI-Sektor und andererseits Nervosität angesichts der anstehenden Entscheidungen der FED und der BoJ beobachten. Heute habe die viertägige NVIDIA GTC-Konferenz begonnen, die bis zum 21. März, also bis Donnerstag, andauern werde. Das Interesse und die Hoffnungen des Marktes seien definitiv groß.