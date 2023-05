Gen Digital (ISIN: US6687711084, WKN: A2PUXE, Ticker-Symbol: SYM, NASDAQ-Symbol: GEN), ehemals NortonLifeLock Inc, habe niedrigere als erwartete Umsätze für das erste Quartal prognostiziert. Der Rückgang sei darauf zurückgeführt worden, dass Kunden ihre Ausgaben für Cybersicherheitsprodukte aufgrund höherer Zinssätze und anhaltender Inflation reduziert hätten. Das Unternehmen erwarte für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 940 Millionen und 950 Millionen US-Dollar, der unter den geschätzten 954,2 Millionen US-Dollar der Wall Street liege. Ihr Umsatz im vierten Quartal habe jedoch ein Wachstum von 32% verzeichnet und 947 Millionen US-Dollar erreicht, was die durchschnittliche Prognose der Analysten von 940,1 Millionen US-Dollar übertroffen habe.



News Corp (ISIN: US65249B1098, WKN: A1W03Z, Ticker-Symbol: NC0, NASDAQ-Symbol: NWSA) - das Medienkonglomerat - habe am Donnerstag die Gewinnschätzungen der Wall Street übertroffen, unterstützt durch eine Reihe von Kosteneinsparungsmaßnahmen und starkes Abonnementwachstum auf seinen professionellen Daten- und Nachrichtenplattformen. News Corp habe bekanntgegeben, dass es mindestens 160 Millionen US-Dollar jährliche Einsparungen durch den zuvor angekündigten 5%-igen Stellenabbau oder etwa 1.250 Mitarbeiter erreichen möchte.

Die Kryptowährungsmärkte würden ihren Abwärtstrend fortsetzen. BTC werde derzeit bei 26.400 Dollar gehandelt, was rund 20% unter den Höchstständen dieses Jahres liege. Top-Nachrichten heute:



- Die New Yorker Landesgesetzgebung erwäge einen Gesetzesentwurf, der die Verwendung von Stablecoins, Kryptowährungen, die an den US-Dollar gebunden seien, als legale Methode zur Zahlung von Kautionen für Angeklagte erlauben würde.



- Der ehemalige SEC-Beamte John Reed Stark habe US-Finanzregulierer aufgefordert, Krypto-Unternehmen zu verbieten, Tether (USDT) Stablecoins anzubieten, und davor gewarnt, dass der USDT-Aussteller anfällig für einen Zusammenbruch sein könnte.



- Franklin Templeton, ein Unternehmen, das über 1,4 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwalte, plane gemäß bei der SEC eingereichten Dokumenten den Start eines zweiten Blockchain-Fonds. Der Fonds erfordere eine Mindestinvestition von 100.000 US-Dollar. (12.05.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices dürften heute leicht höher eröffnen, so die Experten von XTB.Die Stimmung der Anleger scheine relativ ruhig zu sein, während die Märkte weiterhin in einer Konsolidierung nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am Donnerstag handeln würden. Der Hauptpfad bleibe unverändert und deutet darauf hin, dass die großen Zentralbanken wahrscheinlich ihre Straffungszyklen unterbrechen würden. Die Wirtschaftsdaten dieser Woche hätten keinen signifikanten Einfluss auf diese Erzählung gehabt.Der Wert des Dollars steige, wobei das Währungspaar EUR/USD um 0,3% auf 1,0885 sinke, während Verkäufer vorsichtig Levels unterhalb von 1,0900 erkunden würden. Der USD verhalte sich noch stärker im Vergleich zum Neuseeländischen Dollar (NZD), wobei das Währungspaar NZD/USD um fast 1,3% auf 0,6222 falle. NZD sei die am schlechtesten performende G10-Währung, nachdem die RBNZ die 1- und 2-jährigen Inflationserwartungen von 5,11% auf 4,28% bzw. von 3,30% auf 2,79% gesenkt habe. Dies könne als dovisher Schritt angesehen werden, da niedrigere Inflationserwartungen darauf hindeuten würden, dass die RBNZ im Kampf gegen Inflation Fortschritte machet und die Zinssätze möglicherweise nicht allzu stark erhöhen müsse.Um 16:00 Uhr werde der vorläufige Index für das Verbrauchervertrauen der University of Michigan bekannt gegeben, mit einer Prognose von 63,0, leicht unter dem vorherigen Wert von 63,5. Dieser Bericht gebe Einblicke in das Verbrauchervertrauen und die Stimmung, die sich auf Ausgaben und wirtschaftliche Aktivitäten auswirken könnten. Investoren würden nach Hinweisen über den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft suchen. Besonders interessant würden die Inflationserwartungen für das kommende Jahr sein. Im letzten Monat sei ein Wert von 4,6% gemeldet worden. Die Überwachung dieser Erwartungen sei wichtig, da sie zukünftige geldpolitische Entscheidungen beeinflussen könnten. Die Frage bleibe, ob diese Daten die gestrige Veröffentlichung niedrigerer Verbraucherpreisindizes bestätigen würden.Unternehmensnachrichten:Petroleo Brasileiro (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) - das staatliche brasilianische Ölunternehmen - habe einen Rückgang des Nettogewinns um 14,4% im ersten Quartal bekanntgegeben. Der Rückgang sei hauptsächlich auf niedrigere Ölpreise zurückzuführen gewesen. Trotz dieses Rückgangs hätten die Ergebnisse des Unternehmens die Erwartungen der Analysten übertroffen, wie in ihrer offiziellen Erklärung angegeben.