Was Inkretine und GLP-1-Medikamente zur Zügelung des Appetits zur Gewichtsabnahme betreffe, so habe diese bahnbrechende Innovation ebenfalls das Potenzial, sowohl Wachstum als auch Disruption zu fördern. Die Experten würden die Aussichten optimistisch beurteilen, aber mögliche sekundäre Folgen beobachten. Diese Therapien zur Gewichtsreduzierung würden helfen, den Appetit zu zügeln. Die zunehmende Akzeptanz dieser Medikamente habe zu einer Volatilität in der Konsumgüterindustrie, im Einzelhandel und in der Gastronomie geführt, da sich die Anwender zunehmend auf eine reduzierte Kalorienaufnahme konzentrieren würden. Sollte die Fettleibigkeit zurückgehen, könnte dies auch Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung haben.



Trotz ihres vorsichtig optimistischen Ausblicks würden die Experten die verzögerten Auswirkungen höherer Zinssätze auf langzyklische Investitionsausgaben oder mehrjährige Projektkosten für ein unterschätztes potenzielles Risiko halten.



Dank starker Nachfrage in langzyklischen Bereichen habe das Wachstum 2023 angekurbelt werden können. Viele Projekte in den Sektoren Investitionsgüter, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt seien nach Verzögerungen durch die Pandemie aufgrund von Problemen in der Lieferkette und bei den Arbeitskräften fertiggestellt worden. Darüber hinaus sei die Stabilität der Bauausgaben 2023 zum Teil den staatlichen Ausgaben und Projekten zu verdanken, die sich über mehrere Jahre erstrecken würden, wie z. B. Mehrfamilienhäuser.



Dieser Rückenwind dürfte nachlassen, insbesondere in einem Umfeld höherer Zinsen. Die Auftragseingänge seien rückläufig, und es werde wahrscheinlich eine Lücke bei den Ersatzinvestitionen für neue Projekte entstehen, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr bremsen werde.



Positiv sei, dass kurzzyklische Branchen wie PCs, Halbleiter und Life-Science-Geräte - die 2023 allesamt eine Rezession erlebt und ihre Lagerbestände abgebaut hätten - das Potenzial hätten, sich 2024 auf ein normales Niveau zu erholen.



Die Experten würden diesen potenziellen Wandel des Wirtschaftswachstums und der Ertragstreiber von langzyklischen Investitionsgütern zu kurzzyklischen Branchen 2024 genau beobachten.



Wir verfolgen sowohl die Konsum- als auch die Investitionsausgaben genau, da sie unsere Basisannahmen für ein moderates Gewinnwachstum und eine vorsichtig optimistische Einschätzung der Large-Cap-Growth-Aktien stark beeinflussen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die Erwartung, dass die Zinsen hoch bleiben würden, werde nach Ansicht der Experten dazu führen, dass stark fremdfinanzierte Unternehmen unter Druck geraten würden, während "Qualitäts"-Unternehmen mit konservativen Bilanzen und beständigen Cashflows die Möglichkeit haben würden, ihren Marktanteil zu erhöhen. Dies könne durch verstärkte Investitionen in organisches Wachstum, durch Übernahmen zu attraktiveren Preisen oder durch beschleunigte Aktienrückkäufe erreicht werden, falls die Unsicherheit über eine wirtschaftliche weiche Landung zu Marktvolatilität führe.



In dieser wirtschaftlichen Übergangsphase dürften Unternehmen höherer Qualität mit finanzieller Flexibilität und säkularem Rückenwind am besten positioniert sein. Sie seien weniger vom makroökonomischen Gesamtwachstum abhängig, um ihr Gewinnwachstum zu steigern.







