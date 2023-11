Boston (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Situation am Aktienmarkt bietet in unseren Augen einen vielversprechenden Einstiegspunkt, insbesondere im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), der dank moderater Bewertungen und erfreulichen Gewinnaussichten der Großkonzerne überzeugen konnte, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.



Dabei habe die US-Wirtschaft 2023 bisher die Erwartungen übertroffen und sich als Wachstumsmotor erwiesen - im Gegensatz zu Europa. Die Inflation in den USA nehme langsam ab, was auf die Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen und Verbesserungen in den Lieferketten zurückzuführen sei. Der Arbeitsmarkt bleibe stabil und trotz sehr niedriger Arbeitslosenquoten gebe es nur geringe Lohnsteigerungen, was Inflationsängste mindere und US-Großkonzerne von einer starken Inlandsnachfrage profitieren lasse. Die Fundamentaldaten der Large-Caps erscheinen daher vielversprechend, da sie die Gewinnerwartungen teilweise übertroffen haben und der aktuelle Kursrückgang einen attraktiven Einstiegszeitpunkt darstellen könnte, so die Experten von State Street Global Advisors. Strukturelle Trends wie künstliche Intelligenz und Digitalisierung würden die US-Aktienmärkte stützen, da diese in dem Bereich stärker exponiert seien. Die Erwartung sinkender Zinsen für 2024 sollte zudem positiv auf Aktien wirken. (07.11.2023/ac/a/m)





