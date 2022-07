Celsius habe nach eigenen Angaben bis Mitte Mai Kredite im Wert von 8,2 Milliarden Dollar abgewickelt und Vermögenswerte von 11,8 Milliarden Dollar verwaltet. Celsius habe zu den größten Krypto-Lendern gehört: Nutzern seien teils hohe Renditen in Aussicht gestellt worden, wenn sie ihre Digitalwährungen über das Unternehmen etwa an institutionelle Investoren verliehen hätten. Es sollten insgesamt 1,7 Millionen Kunden betroffen sein.



Auch deutsche Anleger seien über die Berliner Neobank Nuri involviert, die für ihr Bitcoin-Ertragskonto mit Celsius kooperiert habe. Es sei nur "ein kleiner Anteil" der eigenen Kunden betroffen, zitiert das "Handelsblatt" die Verantwortlichen von Nuri. Wie es nun weitergehe, wisse man auch bei Nuri noch nicht. "Die Bedeutung des Antrags für die Kunden von Celsius sowie für Nuri-Kunden, die über das Produkt Bitcoin-Ertragskonto einen separaten Vertrag mit Celsius geschlossen haben, wird sich erst im Laufe dieses Verfahrens herausstellen", wird das Berliner Unternehmen im "Handelsblatt" zitiert.



Kryptowährungen wie der Bitcoin hätten in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Das habe eine Reihe von Unternehmen in die Bredouille gebracht. Die Insolvenz von Celsius sei ein weiterer herber Rückschlag für die Kryptowelt. (15.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Kryptoplattform Celsius Network hat in New York Insolvenz angemeldet, so die Experten von "FONDS professionell".Schon vor einem Monat habe das Unternehmen den Handel und die Einlagen eingefroren - mit Verweis auf "extreme Marktbedingungen". Nun habe Celsius ein sogenanntes Chapter-11-Verfahren beantragt, unter Gläubigerschutz solle das Unternehmen restrukturiert werden. Wie "Bloomberg" berichtet, habe der Kryptodienstleister offengelegt, dass in seiner Bilanz ein Loch von rund 1,2 Milliarden US-Dollar klaffe: Laut Gerichtsakten hätten per Mittwoch Aktiva von rund 4,3 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten von 5,5 Milliarden Dollar gegenübergestanden.