Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft zeigte sich im bisherigen Jahresverlauf unerwartet robust, trotzt der gestiegenen Zinsen, die in verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel der Bau- und Immobilienwirtschaft, Bremsspuren hinterlassen haben, so die Analysten der Helaba.Eine Eintrübung der Konsumlaune könnte den Boden bereiten für mehr Ausgabenzurückhaltung der amerikanischen Verbraucher, sodass sich die "Schere des Überkonsums" allmählich schließen lasse. Aufgrund des hohen Anteils des Konsums an der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ginge dies wohl auch mit einer allgemeinen Wachstumsabschwächung einher.Des Weiteren würden sich die Blicke heute auf die US-Neubauverkäufe richten. Trotz hoher Zinsen hätten die Neubauverkäufe seit Sommer 2022 im Trend zugelegt. Nach dem jüngsten Plus von stattlichen 4,4% gg. Vm. würden die Analysten der Helaba jedoch mit einem Rücksetzer rechnen. Die schwachen Eigenheimverkäufe würden auf dieses Risiko hindeuten. (26.09.2023/ac/a/m)