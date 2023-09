Nun hätte man erwarten können, dass nach der Ausweitung der realen Konsumausgaben um über 8% 2021 nicht nur eine Post-Pandemie-Normalisierung anstehe, sondern die durch die Preissteigerung abrupt ins Minus gedrückte Entwicklung der Realeinkommen - stets die wichtigste Determinante der Konsumausgaben - einen spürbaren Rückgang des Konsums mit sich bringen würde. Dank der auslaufenden staatlichen Hilfen und durch den Inflationssprung seien die verfügbaren Haushaltseinkommen 2022 preisbereinigt um über 6% gefallen. Der reale Konsum sei aber erstaunlicherweise dennoch um 2,7% gestiegen. Hier habe die von den Analysten der Helaba schon mehrfach thematisierte "Überschussersparnis" aus der Pandemie geholfen.



Den Schätzungen der Analysten der Helaba zufolge werde diese Überschussersparnis aber in den nächsten Monaten aufgezehrt sein und spätestens 2024 werde dieser Puffer keine Rolle mehr spielen. Dann bestimme wieder stärker die Entwicklung der Arbeitseinkommen, d.h. die Löhne und die Zahl der Beschäftigten, den Konsum. Beim Stellenaufbau würden die Analysten der Helaba von einer fortgesetzten Abschwächung ausgehen, die sich relativ zur Entwicklung seit Ende 2021 vor allem im Winterhalbjahr 2023/2024 noch mal beschleunigen sollte. Der Lohnanstieg flache dabei ab, aber bisher langsamer als die Verbraucherpreise, d.h. die Reallohnentwicklung verbessere sich perspektivisch für 2024. Die verfügbaren Einkommen, die 2023 real geschätzt um 4,5% steigen würden,1 dürften 2024 nur noch rund 1% zulegen.



Ein anderer Faktor, der die Finanzen der Haushalte aktuell beeinflusse, sei der kräftige Zinsanstieg. Zwar seien bestehende Eigenheimbesitzer nicht von den höheren Hypothekenzinsen betroffen, denn für die breite Mehrheit seien diese auf 30 Jahre festgeschrieben. Aber alle anderen Kreditarten seien deutlich teurer geworden und für diese würden die Haushalte aktuell aufs Jahr hochgerechnet mit über 500 Mrd. US-Dollar fast doppelt so viel zahlen wie Mitte 2021. Hinzu komme, dass im Oktober das Moratorium für den Schuldendienst auf Studentenkredite ende. Auch dies würden viele Konsumenten im Geldbeutel spüren.



Aus dem Entfallen der Überschussersparnis, den höheren Zinsbelastungen und einem schwächeren Anstieg der nominalen Einkommenssumme einerseits und der geringeren Teuerung andererseits den Nettoeffekt auf den Konsum zu bestimmen, sei äußerst schwierig. Die Unsicherheit sei hoch, aber die Analysten der Helaba würden davon ausgehen, dass sich die Verbraucherausgaben per saldo von einem preisbereinigten Plus von 2% im laufenden Jahr auf einen Anstieg unter 1% im nächsten Jahr verlangsamen würden. Dabei werde die schwächste Phase wahrscheinlich zwischen Herbst und Frühjahr liegen. Im Verlauf des kommenden Jahres dürfte der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufnehmen, während der Rückgang der Inflationsraten andauere. Dies sollte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die Schwächephase der US-Wirtschaft insgesamt nur kurz ausfalle und es 2024 konjunkturell wieder nach oben gehe. (08.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Über die anstehenden Einzelhandelsumsätze hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Verbraucher die US-Wirtschaft mal wieder vor der Rezession bewahren können, so die Analysten der Helaba.In den 2000er Jahren hätten sich die privaten US-Haushalte den Ruf als "consumers of last resort" erworben. Wenn die Nachfrage in anderen Ländern oder inländischen Sektoren geschwächelt habe, seien sie oft die entscheidende Stütze für die - auch globale - Konjunktur gewesen. Später revidierte Zahlen hätten in der Phase vor der Finanzkrise (z.B. 2005) zeitweise sogar negative Werte für die Sparquote gezeigt - d.h. der Haushaltssektor insgesamt habe angeblich mehr ausgegeben als er eingenommen.