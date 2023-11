Mit einer schweren Rezession würden die Analysten jedoch weiterhin nicht rechnen. Grund dafür sei neben den resilienten US-Konsumenten ein vorsichtig optimistisches Bild in China. Trotz der strukturellen Herausforderungen insbesondere im Immobiliensektor halte die Wirtschaftsleistung sich überraschend stark, und die Zeichen für weitere staatliche Unterstützung im Immobiliensektor würden sich mehren. Die Wende sollte nun allmählich kommen und auch für eine Erholung der Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen sorgen.



Ein weiteres Plus seien die sich verbessernden Beziehungen zwischen den USA und China. Nach ihrem letzten Treffen würden Xi Jinping und Joe Biden sich nun wieder regelmäßig austauschen wollen, und auch auf der Arbeitsebene finde nun wieder Austausch in vielen Bereichen statt. Die Hoffnungen, dass der globale Konjunktur-Motor im kommenden Jahr endlich wieder anspringe, seien aus Sicht der Analysten daher nicht unbegründet, auch wenn der Weg dahin noch holprig sein könne.



Es würden aufregende Zeiten an den Märkten bleiben. Nachdem die zehnjährigen Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks im Oktober neue Hochs erreicht hätten, habe es im November einen starken Rückgang zu verzeichnen gegeben. Grund dafür sei der pessimistischere Konjunkturausblick verbunden mit rückläufigen Inflationserwartungen in den USA gewesen. Die Hoffnungen, dass dies die US-Notenbank (FED) dazu bewegen würde, schneller als bisher erwartet Zinssenkungen vorzunehmen, hätten sich geradezu überschlagen. So seien die Erwartungen für eine weitere Leitzinsanhebung Anfang 2024 am Rentenmarkt komplett aus- und gleichzeitig mindestens eine zusätzliche Zinssenkung bis Anfang 2025 eingepreist worden. Diese Hoffnungen könnten jedoch verfrüht sein, wenn sich das Bild einer widerstandsfähigen globalen Konjunktur weiter bestätige.



Der Zinsrückgang bei den US-Staatsanleihen sei der Startschuss für eine "Rally in Allem" gewesen. Die durch die Inflationsdaten angeregte Hoffnung auf eine weniger restriktive FED habe Risikoassets jeder Art beflügelt und dementsprechend auch die Aktienmärkte steigen lassen. Vor allem zins- und konjunktursensible Sektoren hätten sich überdurchschnittlich entwickeln können. Aus Sicht der Analysten sollte sich die positive Entwicklung an den Aktienmärkten mittelfristig fortsetzen.



Die positiven Gewinnaussichten für das Jahr 2024 sowie fallende Zinsen sollten dabei Unterstützung geben. Gleichzeitig seien auch die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen über das gesamte Ratingspektrum zurückgegangen. Aus Sicht der Analysten könne diese Entwicklung sich jedoch durchaus wieder umkehren. Sie würden im nächsten Jahr mit einem weiteren Anstieg der Ausfallraten globaler Anleihen in Richtung fünf Prozent rechnen. Historisch gesehen seien dies zwar durchschnittliche Niveaus, bei einer schwächeren Konjunkturdynamik könnten sich die Ausfälle jedoch noch deutlicher erhöhen. Aus diesem Grund sei insbesondere am unteren Ende des Ratingspektrums erhöhte Vorsicht geboten. (24.11.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Jahresende ist in Sicht und viele Anleger richten den Blick bereits ins nächste Jahr, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Der November habe jedoch wieder gezeigt: Keine voreiligen Schlüsse ziehen!Die Konjunkturdaten aus den USA hätten zuletzt kein einheitliches Bild abgegeben. Nachdem die US-Konjunktur lange stark positiv überrascht habe, seien die Erwartungen zuletzt vermehrt verfehlt worden. Insbesondere die Stimmung der Unternehmen und die Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe würden sich zunehmend pessimistisch zeigen. Auch die Inflationsdaten würden auf eine Abkühlung der Konjunktur hindeuten. So sei die Jahresänderungsrate der Preisentwicklung zuletzt schneller zurückgegangen als erwartet, und die Monatsänderungsrate habe sich sogar auf Null verringert. Dies bestätige die Einschätzung einer rückläufigen Dynamik der US- und der globalen Wirtschaft.