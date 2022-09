Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA habe sich indes weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei in der Vorwoche um 5.000 auf 213.000 zurückgegangen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitgeteilt habe. Analysten hatten im Schnitt mit 227.000 Anträgen gerechnet. Die Zahl der Erstanträge sei damit in der fünften Woche infolge rückläufig gewesen.



Der Empire-State-Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York messe, sei auch besser ausgefallen als erwartet. Er habe bei -1,5 Punkten gelegen und nicht wie befürchtet bei -12,9.



Positiv auch die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA: Die Erlöse seien überraschend im August gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitgeteilt habe. Experten hätten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.



Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen seien die Umsätze allerdings um 0,3 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Hier sei eine Stagnation erwartet worden.



Die neuen Daten seien sehr unterschiedlich ausgefallen und entsprechend verhalten sei die Reaktion an den Börsen. Möglicherweise hätten sich die Anleger nach den Inflationsdaten zu Beginn der Woche schon positioniert und würden jetzt die Entscheidung der US-Notenbank abwarten. Ein nicht unerheblicher Teil der Marktteilnehmer rechne mittlerweile mit einem Anstieg des US-Leitzinses um 100 Basispunkte.



Die Abwärtsrisiken hätten deutlich zugenommen, viele Indices stünden zudem an wichtigen charttechnischen Unterstützungen. Die Hoffnung ruhe auf FED-Chef Jerome Powell, dass der in der kommenden Woche den Bären den Wind aus den Segeln nehme. (15.09.2022/ac/a/m)







