Zur Einordung: Indexwerte über 0 würden eine positive Geschäftsentwicklung der Industrieunternehmen im Vergleich zum Vormonat signalisieren, während Indexwerte unter 0 auf eine negative Geschäftsentwicklung hindeuten würden. Für die Ermittlung des Indizes würden von der Philadelphia FED über 2.000 Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Philadelphia befragt.



Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei derweil um 20.000 auf 192.000 gefallen. Hier habe die Prognose im Vorfeld bei 205.000 Anträgen gelegen. Allgemeinhin würden die Erstanträge als ein zuverlässiger Indikator für die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts gelten, an derer die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichte.



Zu guter Letzt hätten die Importpreise um 0,1% nachgegeben. Im Vormonat hätten sich die Importpreise noch um 0,2% verbilligt. Marktbeobachter hätten hingegen mit einem Minus von 0,2% gerechnet. Die Exportpreise hätten hingegen um 0,2% angezogen. Hier habe der Markt mit minus 0,1% gerechnet. Beide Daten würden Aufschluss über die Entwicklung der Inflation in den USA geben.



Während erste Indizien für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt sprechen würden, helle sich die Stimmung der Unternehmen weniger stark als erwartet auf. Die FED könnte angesichts dieser Konjunkturdaten dazu gezwungen sein, ihren geldpolitischen Kurs zu überdenken. Derzeit würden 70% der Marktteilnehmer damit rechnen, dass die US-Notenbank den Leitzinskorridor am 22. März um 0,25 Basispunkte auf 4,75 bis 5,00% erhöhe. Für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zeichne sich derweil ein schwacher Handelsstart ab. (16.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA seien am Donnerstag wichtige Frühindikatoren veröffentlicht worden, die das weitere Vorgehen der US-Notenbank beeinflussen könnten, Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe seien dabei der Philadelphia Fed Business Outlook sowie die Im- und Exportpreise auf der Agenda gestanden. Die vier Indikatoren hätten dabei in unterschiedliche Richtungen gezeigt.