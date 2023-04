Linz (www.aktiencheck.de) - Der Empire State Index, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, ist gestern überraschend deutlich gestiegen - von -24,6 Punkten auf +10,8 (erwartet worden war nur ein leichter Anstieg auf -18 Punkte), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Positive Werte sollten ein positives Wirtschaftswachstum signalisieren. Die Datenveröffentlichung habe gestern Nachmittag zu einer Aufwertung des US-Dollars geführt und EUR/USD sei auf knapp über 1,0900 gefallen.



Heute stehe mit dem ZEW-Index ein weiterer Konjunkturbarometer am Programm, dieses Mal für Deutschland bzw. den Euroraum. Da der Wert des Vormonats die sich damals abzeichnende Bankenkrise widerspiegele, sei auch hier mit einer Verbesserung zu rechnen. (18.04.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



