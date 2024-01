Am Freitag werde dann der wichtige PCE-Deflator - das bevorzugte Inflationsbarometer der FED - veröffentlicht. Obwohl sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation im Monatsvergleich steigen dürften, müssten die Auswirkungen auf die annualisierten Raten negativ sein, allen voran bei der Kerninflation. Diese solle laut Konsens von 3,2% auf 2,9% zurückgehen.



Achten müssen wir auch auf die Einkaufsmanagerindices (EMI) von S&P, wo es im Einklang mit den jüngsten ISM-Indices einen Rückgang geben könnte und der kombinierte EMI nahe an der 50-Punkte-Marke und damit an der Grenze zwischen Expansion und Schrumpfung liegen soll, so die Analysten von Postbank Research. Ferner würden wichtige Indices mehrerer regionaler Notenbanken veröffentlicht.



Fazit: Eine Woche voller wichtiger Informationen für die führende Volkswirtschaft der Welt.







Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen etliche wichtige Veröffentlichungen für die Entscheidungen der FED und die Entwicklung der Märkte an, so die Analysten von Postbank Research.Am Donnerstag werde die erste US-BIP-Schätzung für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Konsens rechne mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums von 4,9% im dritten Quartal auf 1,5% im vierten Quartal. Der Kernpreisindex dürfte von 3,3% auf 2,0% zurückgehen.