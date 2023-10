Hamburg (www.aktiencheck.de) - Volkswirte verstehen unter "No Landing" eine Phase, in der die Zinsen durch die Notenbanken angehoben werden, um die Inflation zu bekämpfen, es aber zu keiner nennenswerten Abkühlung der Wirtschaft kommt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.An den Börsen gehe man derzeit davon aus, dass die Leitzinsspitze in den USA erreicht sei. Zwar sei mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent eine weitere Zinsanhebung im Dezember oder Januar denkbar, das Hauptszenario sei allerdings eine längere Phase anhaltend hoher Zinsen auf dem aktuellen Niveau. Denn die tatsächliche Wirkung der bisherigen Zinsanhebungen sei heute noch schwer abschätzbar. Hintergrund seien strukturelle Veränderungen von Wirkungsketten aufgrund der Vielzahl von fundamentalen Veränderungen der letzten Jahre. Das offensichtlichste Beispiel sei der Arbeitsmarkt nach der Corona-Krise. Trotz eindeutiger Anzeichen für eine wirtschaftliche Abkühlung, wie nachgebender Aktienkurse und Immobilienpreise, sinkender Stimmungsindices der Unternehmen und der weltweiten Industrierezession, verharre die US-Volkswirtschaft auf einem Vollbeschäftigungsniveau. Eine steigende Arbeitslosigkeit wäre zu erwarten gewesen. Daher müsse die FED "auf Sicht fahren", also datenabhängig von Sitzung zu Sitzung ihre geldpolitische Ausrichtung adjustieren, wodurch für Marktteilnehmer eine erhöhte Unsicherheit entstehe. Allerdings gehe DONNER & REUSCHEL davon aus, dass es in den kommenden Monaten zu einer spürbaren Abkühlung der US-Konjunktur komme. Eine milde Rezession bleibe das Hauptszenario der Privatbank, denn vor allem die stark gestiegenen Zinsen bei längeren Laufzeiten würden die Wirtschaft zunehmend ausbremsen.Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den USA sei zwar zuletzt leicht angestiegen, befinde sich aber weiterhin im kontraktiven Bereich. Schwache Auftragseingänge, sinkende Lagerbestände und eine deutlich nachgebende Preiskomponente würden dennoch das Bild einer sich abkühlenden US-Konjunktur untermauern. Zur Beschäftigungslage biete sich ein gemischtes Bild. Einige Unternehmen würden von Einstellungsstopps berichten, während andere weiterhin Probleme hätten, genug Personal zu finden. Vor diesem Hintergrund dürfte der in dieser Woche anstehende August-Arbeitsmarktbericht erneut nur eine leicht schwächere Beschäftigungslage anzeigen. An den Börsen dürfte "No Landing" daher kurzfristig noch weiter diskutiert werden und Aktien, Edelmetalle und den Euro im Vergleich zum US-Dollar weiter konsolidieren lassen. Schwächere US-Konjunkturdaten im Verlauf des Herbstes sollten dann jedoch eine Umkehr gegen Ende des Jahres einläuten. (04.10.2023/ac/a/m)