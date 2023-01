Nur am Arbeitsmarkt seien bislang keine konkreten Anzeichen für eine Abschwächung erkennbar. Dies könne sich aber in den kommenden Wochen ändern. Vor allem die zeitnahen Wochendaten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe würden daher in der nahen Zukunft spannend sein.



Die US-Konjunktur habe den enormen Anstieg der Inflation und seine negativen Wirkungen auf die realen verfügbaren Einkommen der Haushalte 2022 überraschend gut weggesteckt. Hier halfen die Überschussersparnisse aus der Pandemie und die aufgestaute Nachfrage, gerade auch nach Dienstleistungen wie Reisen, so die Analysten der Helaba. Diese stützenden Effekte würden jedoch auslaufen. Der nun einsetzende Schwungverlust spiegele in erster Linie die erhebliche Straffung der Geldpolitik wider: Am Geldmarkt seien die Zinsen 2022 von praktisch null auf rund 4,5% gestiegen. Die Zinsen für 30-jährige Hypotheken hätten von rund 3% Ende 2021 auf über 6% im Dezember zugelegt. Der Dollar habe aufgewertet und die Aktienkurse seien gefallen.



Unter dem Strich seien die Finanzierungsbedingungen in den USA spürbar restriktiver geworden. Einen so starken Anstieg des Monetary Conditions Index (MCI) in so kurzer Zeit habe es mindestens seit Mitte der 1990er Jahre nicht gegeben. Gleichzeitig würden die Banken ihre Kriterien für die Kreditvergabe straffen.



Es wäre mehr als erstaunlich, wenn die USA unter diesen Umständen eine "weiche Landung" schaffen würden. Stattdessen rechnen die Analysten der Helaba weiterhin mit einer milden Rezession im Jahresverlauf 2023. Die FED werde darauf mit einem Ende des Zinserhöhungszyklus reagieren - aber noch nicht mit Zinssenkungen. Hierfür dürfte die Kernteuerung in diesem Jahr zu hoch bleiben. (20.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag veröffentlichen die Statistiker die US-Wachstumsdaten zum vierten Quartal, so die Analysten der Helaba.Sie dürften insgesamt noch ganz ordentlich ausfallen. Die Analysten würden mit einem Plus von gut 2% (annualisierte Vorquartalsrate) und einem Jahresschnitt 2022 von 2% rechnen. Das klinge erst einmal gar nicht so schlecht.