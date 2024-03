Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA sind da, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". DAX habe seine Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht.Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei im Februar um 275.000 gestiegen - Experten hätten lediglich mit einem Stellenzuwachs von 198.000 gerechnet. Allerdings sei der Beschäftigungsaufbau für die beiden Vormonaten kräftig um insgesamt 167 000 Stellen nach unten revidiert worden. Derweil sei die Arbeitslosenquote im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gestiegen - hier hätten Analysten weiter eine Quote von 3,7 Prozent erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten etwas weniger stark zugelegt als erwartet.Eine höhere Arbeitslosenquote deute auf eine leicht schwächelnde Konjunktur hin. Damit könnte die US-Notenbank sich dazu veranlasst sehen, die Zinsen lieber schneller als später zu senken. Das komme am Markt gut an. Die Vorzeichen für den DAX stünden weiterhin gut. Auch die Futures an der Wall Street würden derzeit leicht im Plus notieren. (08.03.2024/ac/a/m)