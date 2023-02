Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der wichtigste Börsentag des Monats ist Geschichte - und er hatte eine böse Überraschung parat, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Inflationsrate in den USA sei im Januar nicht so stark gefallen wie erhofft. Trotzdem würden sich die Börsen, insbesondere der DAX , relativ robust präsentieren. Das sei ein gutes Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (15.02.2023/ac/a/m)