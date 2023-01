Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das US-Arbeitsministerium habe heute die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten veröffentlicht, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Solange die heutigen US-Inflationszahlen den vom Markt erwarteten deutlichen Rückgang zeigen, dürfte dies aus Sicht der Marktteilnehmer die Erwartungen auf einen 25-Basispunkte-Zinsschritt am 1. Februar und niedrigere US-Leitzinsen in der zweiten Jahreshälfte stützen", habe es heute Morgen in einer Tagesvorschau der DekaBank geheißen. Nachdem die Inflationsdaten genauso ausgefallen seien wie erwartet, dürfte sich der Markt erst einmal beruhigen.An der Terminbörse hätten die Daten keinerlei Einfluss. Die Marktteilnehmer würden die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 1. Februar weiter bei 7% sehen. Für die FED-Sitzung im März würden die Experten mehrheitlich eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte erwarten.Dass die Daten nicht ausreichen würden, dem Markt den nächsten Kursschub zu versetzen, sei logisch. Die Tatsache, dass sie exakt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien, sollte aber dafür sorgen, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach einer kurzen Verschnaufpause seine Erholung fortsetzen könne. (12.01.2023/ac/a/m)