Der Immobilienmarkt sei in erster Linie für den hohen Inflationswert verantwortlich. Der Beitrag der Komponente "Unterkünfte" spiele weiterhin eine wichtige Rolle. Bei der monatlichen Inflation sei sogar die Hälfte des Anstiegs auf Unterkünfte entfallen! Darüber hinaus dürften sich die niedrigeren Energiepreise kurzfristig positiv auswirken, während die niedrigeren Autopreise in den kommenden Monaten ebenfalls einen begrenzten Einfluss auf die Gesamtinflation haben dürften. Dies bedeute, dass die Inflation einen lokalen Tiefstand erreicht haben könnte, was die Wetten darauf bestärke, dass die FED an ihrer hawkishen Rhetorik festhalte.



Ein positiver Aspekt sei der Rückgang der Kerninflation ohne Wohnungsbau. Die FED selbst habe angedeutet, dass Immobiliendienstleistungen in naher Zukunft weiterhin einen erheblichen Einfluss haben würden, erwarte jedoch, dass sich dieser Trend im weiteren Verlauf des Jahres abschwächen könnte (Quelle: Bloomberg).



Die Märkte hätten sehr volatil reagiert, obwohl die neuen Daten die hawkishe Rhetorik der FED unterstützen würden, was letztlich den Dollar stärken und die Wall Street negativ beeinflussen dürfte. Die endgültigen Auswirkungen der heutigen Veröffentlichung würden im weiteren Verlauf der Sitzung bekannt sein - bis dahin seien die Märkte noch sehr volatil.



Der NASDAQ (US100) (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei sehr volatil und gebe die Anfangsgewinne wieder ab. Die lokale Unterstützung um 12.500 Punkte werde derzeit getestet. Ein Durchbruch darunter könnte die Erholung, die zu Beginn der Woche begonnen habe, zunichtemachen (Quelle: xStation5 von XTB).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (14.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Inflationsdaten überraschen negativ, was die hawkishe Haltung der FED unterstützen könnte, so die Experten von XTB.Die US-Inflation habe die Märkte mit einem höheren Wert als erwartet überrascht. Die jährliche Inflationsrate in den USA sei im Januar nur geringfügig auf 6,4% gegenüber 6,5% im Dezember zurückgegangen und habe damit unter den Marktprognosen von 6,2% gelegen, obwohl einige Analysten sogar einen Wert von 5,8% im Jahresvergleich erwartet hätten.Die Kerninflation sei im Januar den vierten Monat in Folge zurückgegangen und habe mit 5,6% im Jahresvergleich den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 erreicht. Dennoch habe die Rate über den Markterwartungen von 5,5% gelegen.