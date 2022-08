Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Powell überrascht die Finanzmärkte, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) falle zu Wochenbeginn, doch ein richtungsweisender Impuls bleibe aus. Seit Dienstag konsolidiere das Paar in einer engen Range zwischen 0,9926 und der psychologischen 1,00er Marke. Die Bären hätten heute zum dritten Mal in fünf Handelstagen nicht nachhaltig nach unten ausbrechen können. Andererseits stelle die kürzlich durchbrochene Parität den wichtigsten Widerstand dar - allein in der Vorwoche sei es zu drei Fehlausbrüchen gekommen. Da der Abwärtstrend intakt sei, seien weitere Kursverluste am wahrscheinlichsten. Oberhalb der Parität könnte ein stärkerer Anstieg ausgelöst werden - bis 1,0368 wäre jedoch nur von einer Korrektur auszugehen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) versuche am Montag, die Verluste aus dem vorbörslichen Handel auszugleichen. Die Bullen hätten auf das 78,6%-Retracement der Rally reagiert, die Anfang Juli eingeleitet worden sei. Ein Großteil der heutigen Verluste habe bereits wieder ausgeglichen werden können. Gegenüber dem Hoch vom 16. August habe der Leitindex in der Spitze rund 9% (über 1.200 Punkte) an Wert verloren. Der Abstand zum Jahrestief, das am 5. Juli bei 12.366 Punkten erreicht worden sei, betrage aktuell etwas mehr als 3%. An dieser Unterstützung würde sich entscheiden, ob der Abwärtstrend fortgesetzt werde. Im H4-Chart gebe es keine Anzeichen, die auf eine bullishe Umkehr hindeuten würden. (29.08.2022/ac/a/m)