Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima in de USA konnte sich zum Start des neuen Jahres leicht verbessern, so die Analysten der NORD LB.



Mit nun 35 Punkten notiere der Indikator aber natürlich auch weiterhin sehr klar unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten, die als Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern gelte. Das gestiegene Zinsniveau scheine ein Problem für potentielle Hauskäufer zu sein. Die schwache Nachfrage sorge dann schlussendlich für eine auch weiterhin schlechte Stimmung in der US-Bauwirtschaft. Der FED müsse diese Tatsache bewusst sein. Angesichts von sich langsam abzeichnenden Entspannungstendenzen an der Inflationsfront in den Vereinigten Staaten würden die aktuellen Nachrichten zur Lage der Konjunktur inzwischen eindeutig für mehr Vorsicht beim FOMC sprechen. Die US-Notenbanker würden sich also mit herausfordernden Aufgaben konfrontiert sehen. Noch dürfte eine Rezession zu verhindern sein. Mr. Powell, übernehmen Sie! (19.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.