Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima hat sich im Berichtsmonat Februar deutlicher verbessern können, so die Analysten der Nord LB.



Diese Entwicklung der recht volatilen Zeitriehe sei eine erfreuliche Überraschung. Mit nun 42 Punkten notiere dieser Stimmungsindikator zwar weiterhin unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten, welche die Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus in der Bauwirtschaft darstelle, immerhin seien die heutigen Zahlen aber ein klarer Fingerzeig in die Richtung nur noch langsam fallender US-Hauspreise. Die Befragungsteilnehmer dürften inzwischen aber mit einer größeren Vorsicht beim FOMC rechnen. Dies sei wohl eine realistische Einschätzung. Sollte die Notenbank in Washington nun aber am aktuellen Kurs festhalten wollen, wären höhere Zinsen wieder ein klarer Belastungsfaktor für die Stimmung in der US-Bauwirtschaft. Das gestiegene Zinsniveau scheine ein Problem für potentielle Hauskäufer zu sein. Die schwache Nachfrage sorge dann schlussendlich für eine auch weiterhin schlechte Stimmung in der US-Bauwirtschaft. Jerome Powell bleibe damit ganz eindeutig im Fokus. (Ausgabe vom 15.02.2023) (16.02.2023/ac/a/m)





