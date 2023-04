Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima hat sich im April leicht verbessern können und nähert sich mit nun 45 Punkten langsam sogar wieder der "magischen" Marke von 50 Punkten, die als Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern gilt, so die Analysten der Nord LB.



Positiv zu bewerten sei, dass die aktuelle Befragung keine Hinweise auf Belastungen des US-Immobilienmarktes durch die Turbulenzen bei einigen US-Regionalbanken geliefert habe. Dies sei ein Hoffnungsschimmer. Potenzielle Nachfrager scheinen aber noch immer durch das aktuelle Zinsumfeld abgeschreckt zu werden, so die Analysten der Nord LB. Sobald die US-Notenbank damit aufhöre, die Fed Funds Target Rate weiter anzuheben, könnte sich die Stimmung in der Bauwirtschaft der Vereinigten Staaten allerdings vielleicht doch sogar nachhaltig verbessern. (Ausgabe vom 17.04.2023) (18.04.2023/ac/a/m)





