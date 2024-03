Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Immobilienmarkt scheint keine Krisenbranche mehr zu sein, so die Analysten der Nord LB.



Der NAHB Bauklima-Index habe in der jüngsten März-Umfrage auf 51 Punkte zulegen können und erreiche damit das erste Mal seit über einem halben Jahr wieder expansive Gefilde. Zwar sei die Nachfrageseite weiterhin zurückhaltend - und werde wohl wirklich erst von Leitzinssenkungen der FED nachhaltig zum Kauf bewogen. Dennoch sei die Sub-Komponente auf 34 Punkte verhalten angestiegen. Die Angebotsseite sei freilich handlungswilliger, habe allerdings auch nicht die hohen Finanzierungskosten zu tragen.



Immerhin bahne sich bei den Nebenkosten-Usancen etwas Entspannung an. Nach einem kostenintensiven Vergleich mit einem Gericht aus Kansas City setze die NAR - DER Handelsverband der Immobilienmakler - ab Juli diesen Jahres eine Neuregelung der Provisionsgestaltung um, welche den Käufern voraussichtlich mehrere Tausend USD ersparen werde. (Ausgabe vom 18.03.2024) (19.03.2024/ac/a/m)