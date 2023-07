Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima konnte sich auch im Juli weiter verbessern und ist leicht auf nun 56 Zähler gestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Damit werde von dieser Zeitreihe inzwischen ein nicht zu unterschätzender Optimismus in der US-Bauwirtschaft angezeigt. Das wieder etwas unfreundlichere Zinsumfeld habe die Stimmung bei den Befragungsteilnehmern also offenkundig nicht nachhaltig trüben können. Diese Nachricht wecke Hoffnungen auf eine spätestens in den kommenden drei bis sechs Monaten bevorstehende Bodenbildung bei den US-Hauspreisen. (Ausgabe vom 18.07.2023) (19.07.2023/ac/a/m)





