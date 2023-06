Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima hat sich auch im Berichtsmonat Juni wieder klar verbessern können, so die Analysten der Nord LB.



Die Zeitreihe sei damit nun auch über den "magischen" Wert von 50 Punkten gestiegen, welcher als Schwelle zwischen Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern zu interpretieren sei. Die aktuellen Zahlen zum von der National Association of Home Builders erhobenen Stimmungsindikator für die US-Bauwirtschaft würden mittlerweile recht klar in die Richtung einer baldigen Bodenbildung bei den Hauspreisen hindeuten. Dabei bleibe die Nachfrageseite aber offenbar noch ziemlich schwach. Diese Nachricht mache den Analysten gewisse Sorgen. Immerhin bestehe die Hoffnung auf bessere Geschäfte in der näheren Zukunft. An dieser Stelle spiele die Aussicht auf ein Ende der Zinsanhebungen durch das FOMC wahrscheinlich eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dieser Tatsache sollte sich die US-Notenbank bewusst sein. (Ausgabe vom 19.06.2023) (20.06.2023/ac/a/m)





