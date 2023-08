Hannover (www.aktiencheck.de) - Im August hat sich das NAHB Bauklima spürbar eingetrübt und ist auf den "magischen" Wert von 50 Punkten gefallen, berichten die Analysten der Nord LB.



Nach zuletzt erstaunlich erfreulichen Zahlen zu diesem wichtigen Sentimentindikator aus den USA würden sich Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern an der Umfrage der National Association of Home Builders nun also die Waage halten. Höhere Zinsen und die gestiegenen Baukosten würden damit ohne jeden Zweifel die Stimmung in der US-Immobilienwirtschaft belasten. (15.08.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.