Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima konnte sich im Mai unerwartet deutlich verbessern und genau auf den geradezu "magischen" Wert von 50 Punkten steigen, der als Schwelle zwischen Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern anzusehen ist, berichten die Analysten der Nord LB.



Damit scheinen die Turbulenzen bei einigen US-Regionalbanken den nordamerikanischen Immobilienmarkt auch weiterhin nicht nachhaltig zu belasten, so die Analysten der Nord LB. Noch sei es für eine Entwarnung zwar wohl zu früh, die aktuellen Zahlen zum von der National Association of Home Builders erhobenen Stimmungsindikator würden aber doch Hoffnungen auf klare Besserungstendenzen wecken.



In der Tat könnten die Hauspreise in vielen Regionen der USA nun langsam den Boden gefunden haben - beziehungsweise zumindest kurz vor einer Entwicklung zu stehen, die dann als Bodenbildung interpretiert werden möge. Hilfreich könnte in diesem Kontext auch sein, dass die Finanzmärkte immer stärker auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die Notenbank in Washington hoffen würden. (Ausgabe vom 16.05.2023) (17.05.2023/ac/a/m)



