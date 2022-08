Die weitere US-Geldpolitik sei in diesem Kontext von ganz zentraler Bedeutung. Angesichts des aktuellen Inflationsumfeldes in den Vereinigten Staaten dürfte das FOMC bei der inzwischen eingeleiteten Neuausrichtung der Geldpolitik zunächst noch unter Zugzwang bleiben. Weitere Leitzinsanhebungen und Maßnahmen zur Reduktion des Bilanzvolumens der Notenbank sollten somit drohen. Ohne jeden Zweifel würden die Marktteilnehmer in der aktuellen Situation mit großem Interesse auf das Jackson Hole Symposium der Kansas City Fed blicken. Die Anmerkungen, die der US-Notenbankchef Jerome Powell am morgigen Freitag anlässlich dieser Konferenz machen werde, seien in diesem Kontext von zentraler Bedeutung. Der US-Rentenmarkt scheine mittlerweile allerdings bereits ziemlich "hawkishe" Äußerungen Powells zu eskomptieren. Die Marktteilnehmer würden offenkundig auf klare Signale in Richtung weiterer Erhöhungen der FED Funds Target Rate setzen.



Nach Auffassung der Analysten der Nord LB preist der Rentenmarkt somit inzwischen eine sehr realistische Erwartungshaltung bezüglich der "drohenden" Anmerkungen des US-Notenbankchefs ein. Folglich sei es sehr wahrscheinlich, dass entsprechend Äußerungen keinen großen weiteren Zinsanstieg mehr zur Folge haben würden. In der Tat bestehe mittlerweile wohl sogar eher das Risiko, dass die Kommentare Powells eine Spur weniger offensiv ausfallen könnten, als von der Mehrzahl der Marktteilnehmer momentan erwartet werde. In diesem Fall könnte das US-Kapitalmarktzinsniveau mit den über die Nachrichtenticker laufenden Worten des FED-Chefs sogar wieder etwas fallen!



Dennoch stelle der jüngste Anstieg der Hypothekenzinsen schon jetzt ein Problem für den US-Immobilienmarkt dar; die Kombination von anziehenden Zinsen und hohen Hauspreisen laste offenbar wie ein Mühlstein auf den potenziellen Käufern und drohe deren finanzielle Möglichkeiten zu überfordern. Entsprechend sei der NAHB-Index, der als guter Frühindikator für die bei den US-Hauspreisen zu erwartenden Entwicklungen gelte, im August sogar knapp unter die "magische" Marke von 50 Zählern gefallen. Der Blick auf die Details dieser Befragung von Unternehmen aus der US-Immobilienwirtschaft zeige vor allem, dass sich die Komponente "Prospective Buyers Traffic" am aktuellen Rand mit nur 32 Punkten ziemlich schwach präsentiere. Dies sei ein Anzeichen für einen regelrechten Käuferstreik. Selbst wenn die US-Kapitalmarktzinsen nun perspektivisch nicht mehr deutlich steigen sollten, drohe folglich Ungemach vom nordamerikanischen Häusermarkt, welcher auch eine hohe makroökonomische Bedeutung habe. Die sich aktuell an dieser Stelle abzeichnenden Probleme könnten beispielsweise eine Abkühlung der bisher noch sehr guten Beschäftigungslage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auslösen.



Der jüngste Anstieg der US-Kapitalmarktrenditen, der auch eine Art "vorauseilende Reaktion" auf die wahrscheinlich recht "hawkishen" Kommentare von FED-Chef Jerome Powell anlässlich der Jackson Hole Konferenz sein dürfte, habe natürlich Spuren bei den Hypothekenzinsen in den Vereinigten Staaten hinterlassen. Selbst wenn die Kapitalmarktrenditen nun nicht weiter zulegen sollten, dürften die aktuellen Entwicklungen bereits ein Problem darstellen. Die Kombination von anziehenden Zinsen und hohen Hauspreisen laste inzwischen offenbar wie ein Mühlstein auf dem US-Immobilienmarkt. (25.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hypothekenzinsen in den USA sind zuletzt wieder deutlicher angezogen, so die Analysten der Nord LB.Im Laufzeitbereich 30 Jahre sei damit die auch psychologisch wichtige Marke von 6,00% abermals in den Fokus gerückt. Diese Bewegung sei ursächlich durch einen grundsätzlichen Anstieg der US-Kapitalmarktzinsen ausgelöst worden. So seien die Renditen von US-Staatsanleihen im Laufzeitbereich 10 Jahre jüngst wieder über die Schwelle von 3,00% gesprungen. Die Verzinsung von entsprechenden Papieren mit einer Restlaufzeit von 30 Jahren notiere inzwischen im Bereich von 3,30%.