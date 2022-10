Bonn (www.aktiencheck.de) - Steigende Renditen und ein Rückgang der relativen Gewinne haben in den letzten zwölf Monaten zu einem Ausverkauf bei Technologieaktien geführt, so die Analysten von Postbank Research.



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe seit seinem Allzeithoch im November letzten Jahres 30% verloren. Der SOX-Index liege 41% unter seinem Höchststand, und der IT-Sektor im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich mit einem Rückgang um 27% seit Jahresbeginn nicht viel besser halten können. Trotz der Korrektur liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Sektors für die nächsten zwölf Monate immer noch über dem langfristigen Mittelwert. Dies sei vor allem auf die Branchengruppe Technologie-Hardware und Ausrüstung zurückzuführen, die immer noch mit kräftigen Aufschlägen von jeweils 38% bzw. 30% gegenüber den jeweiligen langfristigen Median-Werten gehandelt werde. Strukturelle Faktoren und hohe Barmittelbestände würden jedoch bedeuten, dass der Sektor langfristig interessant bleibe. Allerdings sei der Sektor in der Vergangenheit nicht immun gegen Rezessionen gewesen, aber dieses Mal könnten die EPS-Korrekturen geringer ausfallen, was den Analysten von Postbank Research Hoffnung mache.



Fazit: Es würden strukturelle Faktoren zugunsten des US-Technologiesektors existieren, aber an den Bewertungen gemessen sei er immer noch nicht billig. (CIO Week up front vom 17. Oktober 2022) (17.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



