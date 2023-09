Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing hat sich im August verbessern können, so Tobias Basse von der NORD/LB.



Mit den nun erreichten 47,6 Punkten notiere die Zeitreihe aber weiterhin unterhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern. Diese komme aber immerhin nach und nach wieder in Sichtweite. Positiv überrascht habe der Anstieg der Produktionskomponente. Der von den Firmen im aktuellen Berichtsmonat tatsächlich realisierte Output schrumpfe somit immerhin nicht mehr. Zu dieser Nachricht passe auch der recht starke Anstieg der Beschäftigungskomponente. Paradoxerweise könnte ein drohender Streik in der US-Automobilwirtschaft geholfen haben, da sich einige Unternehmen offenbar auf dieses mögliche Problem durch ein Hochfahren der aktuellen Produktion vorbereitet hätten. Ein weiteres Problem, welches aber eindeutig nicht helfe, sei die Neuausrichtung der US-Geldpolitik, die mittlerweile deutlich höhere Zinsen zur Folge habe. (Ausgabe vom 01.09.2023) (04.09.2023/ac/a/m)





